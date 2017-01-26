Son gol N'Doye'dan
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'ndaki 6. ve son maçında Atiker Konyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda etti.
Spor Toto Süper Lig'de 29 Ocak Pazar günü Gaziantepspor'u Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadında ağırlayacak bordo-mavililer, Atiker Konyaspor maçıyla Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son karşılaşmasını oynadı.
Resmi açılışı 1951 yılında yapılan, İdmanocağı ile Sebat Gençlik arasında oynanan ilk özel maça ev sahipliği yapan Hüseyin Avni Aker Stadı, Trabzonspor-Atiker Konyaspor maçıyla son kez kapılarını taraftara açtı.
1967-1968 sezonunda İdmanocağı, İdmangücü, Karadeniz Gücü ve Martıspor'un birleşmesiyle 2 Ağustos 1967'de kurulan ve 2. Lig Beyaz Grup'ta 20 Ağustos 1967'de Galata karşısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda ilk maçına çıkan bordo-mavililer, Atiker Konyaspor maçıyla stadına veda etti.
AVNİ AKER'DEKİ SON GOL
Trabzonspor'un Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son golünü Senegalli futbolcu Dame N'Doye attı.
Bordo-mavili takımın, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yaptığı lig maçlarında son golünü ise 14. haftadaki Adanaspor maçında Mehmet Ekici kaydetti.
Karadeniz ekibinin, 2. Lig'de bu statta ilk golünü 3. haftada 1-0 kazanılan Kastamonuspor maçında Necati Atasoy atmıştı.
1974-1975 sezonuyla Türkiye 1. Futbol Ligi'nde (Şimdiki Süper Lig) mücadele etmeye başlayan bordo-mavili takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bu ligde ilk maçını Fenerbahçe ile oynadı. Sahasındaki maçı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, Süper Lig'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki ilk golünü, 10. haftada 1-0 kazandığı Beşiktaş karşılaşmasında Kadir Özcan'ın penaltısıyla buldu.
MAÇTAN NOTLAR
Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son maçını oynayan Trabzonspor'da futbolcular, üzerinde 'Türk futbolunda bir devrimin tanığısın. Bize yaşattıkların için teşekkürler Hüseyin Avni Aker' yazılı pankartla sahaya çıktı.
Bordo-mavili taraftarlar, takımlarını Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son maçında yalnız bıraktı. 24 bin kişilik stadın tribünlerinde 3-4 bin dolayında taraftar yer aldı.
Taraftarlar, "Hüseyin Avni Aker ölümsüz' tezahüratlarıyla statlarına veda etti.
Trabzonspor, maça 17 futbolcudan oluşan bir kadroyla çıktı. Bordo-mavili takımda beklentileri karşılayamayan Güney Koreli forvet oyuncusu Hyun Jun Suk, kadroya alınmadı.
Maç sonrasında bordo-mavili futbolcular, tüm tribünleri dolaşarak taraftarlarıyla galibiyeti kutladı.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:45
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 25
Yorum
transfer başarısı yok Amed maçında karayaevi gördüm..adam şut çekemiyor..ptt liginde oynar mı bilmem.
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 25
Yorum
ekici 2 milyon çoook ekici için önerilen 2 milyon çok para..neden bu kadar büyük para önerildi 3 ay sonra adam zaten serbest..hem para yok diye ağlıyorlar..
- İsmail’e kaptanlık tedbiri
Toplam 3
Yorum
ülke futbolu adam kayırmacılık hemşerilik falan filan..değil mi aziz.
Son gol N'Doye'dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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