 Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    transferinde Beşiktaş'la anlaştık

    Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık

    Trabzonspor Başkanı yılan hikayesine dönen transferi ile ilgili ilk kez konuştu. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Usta, "Kulüp olarak Beşiktaş'la Mehmet Ekici konusunda anlaştım." dedi.

    Trabzonspor Başkanı Stadyum programında transferiyle ilgili olarak konuştu.

    "TRABZONSPOR'UN MENFAATİ İÇİN BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞÜYORUZ"
    "Mehmet Ekici ben ayrılacağım dedi. İstanbul veya Avrupa'ya ama öncelik İstanbul dedi.Mehmet'e dedim ki, Almanya'da yetiştin. Bayern Münih'te neyi affetmezler diye sordum. Başkanım dedi, yalanı affetmezler. Mehmet Ekici ben Beşiktaş'a gitmem demedi. Asla! Ancak gönlü ilk önce Fenerbahçe'den yanaydı, bunu gördüm. Mehmet Ekici bana önceliğim Fenerbahçe ama Beşiktaş da olur dedi. Mehmet Ekici bizim oyuncumuz ve Advocaat izin almadan arayıp görüşmek istemiş. Hiç hoşuma gitmedi bu.Mehmet Ekici, babası ve menajeri benden habersiz Fenerbahçe ile görüşmüşler. Almanya'da da Beşiktaş ile görüşmüşler.Mehmet Ekici'nin öncelik sırasının Fenerbahçe'den yana olduğunu gördüm ama asla Beşiktaş'a gitmem de demedi. Biz Trabzonspor'un menfaatleri adına Mehmet Ekici için Beşiktaş'la görüşme yapıyoruz.

    "ADVOCAAT'LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER"
    -"Mehmet Ekici'ye Advocaat'la görüşmesi için izin verdim. Telefonla aradı 'Fenerbahçe ile anlaştım' dedi. Bu durumu sevmedim. İşi bana bırakmışlardı. Sonra ne öğrendim? Babası, Almanya'da Beşiktaş'la da görüşmüş. Siz ne yapıyorsunuz ya? Transferde Mehmet Ekici, babası ve menajeri etik davranmadı. Beni reddedeni ben tanımam. Trabzonspor'a bunu yaptırmam.Menajeri bana 'sizi yanlış anladık' dedi. Ailesi, 'kararımızı verdik, çocuğumuz ne derse aslanlar gibi arkasındayız' dedi.

    KULÜP OLARAK BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTIK
    "Şu an açıklıyorum. Kulüp olarak Beşiktaş'la Mehmet Ekici konusunda anlaştım.Ailesine de sesleniyorum, Fenerbahçe ile aramızda Mehmet Ekici yüzünden yeni bir polemik oluşmasına sebep olmayın.Örnek veriyorum: Şenol Güneş her maç sonu 'Eren Derdiyok'u istiyorum' dese, bu olacak iş mi? Böyle olmaz, yakışmıyor.Mehmet konusunu artık kapatalım. Ben zaten Fenerbahçe'ye konuyla ilgili haber gönderdim.Mehmet Ekici, Beşiktaş'la anlaşırsa gider, anlaşmazsa oynayamaz. Onun yokluğunda Yusuf Yazıcı'yı kazandık.Ailesi 'gerekirse sezon sonuna kadar kadro dışı kalmaya razıyız' dediler. Akılla izah edemiyorum bu durumu. Mehmet işi bize bırakmışken, Fenerbahçe ile anlaştım demesi işi bozdu. Mehmet işi bozdu, açık ve net. Dursun Özbek'e şunu söyledim; 'Sayın başkan, Mehmet konusu kulüplerin arasını açacak bir konu, G.Saray girmesin işe' dedim. Dursun başkana teşekkür ediyorum, Mehmet Ekici konusuna girmedi. "
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:19
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