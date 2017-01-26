 Biletler satışta – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    Biletler satışta

    Biletler satışta
    Fırtına'nın ligin 19. haftasında G.Antep ile oynayacağı maçın bilet fiyatları açıklandı. Pazar günü 16.00'da Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle: Kale Arkaları Güney-Kuzey/Alt-Üst 20 lira, Doğu Alt-Üst/Batı Üst 40 lira, Batı Alt Kenar: 100 lira, Batı Alt Silver 150 lira, Batı Alt Gold: 200 lira, Batı Alt Platinum 250 lira.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:29
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