Aker’e veda maçı
Trabzonspor bugün Ziraat Türkiye Kupası H Grubu maçında Konyaspor’u ağırlayacak. Bu karşılaşmada Fırtına, büyük başarılar kazandığı Avni Aker Stadı’nda son kez sahaya çıkacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda H Grubu'nda mücadele eden ve gruptan çıkma şansını kaybeden Trabzonspor, bugün sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek. 5 maçta 6 puan toplayan bordo-mavililer bu maçı kazansa dahi ikili averajda ikinci sırada yer alan Gümüşhanespor'un gerisinde kaldığı için turu geçemeyecek. Ancak bu maçta bir tarih kapanacak. Pazar günü Süper Lig'de Gaziantepspor ile yeni stadında ilk maçına çıkacak olan Fırtına, bugün de Avni Aker Stadı'ndaki son karşılaşmasını oynayacak.
EN SON 2009-10'da aldı
Fırtına, son olarak 2009-10 sezonunda final maçında Fenerbahçe'yi mağlup ederek Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. 2009-10 sezonu sonrasında sadece 2012-13 döneminde finali görebilen Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek kupayı finalde kaybetmişti.
SİFTAH F.BAHÇE İLE
1951'de resmi açılışı yapılan, İdmanocağı ile Sebat Gençlik arasında oynanan ilk özel maça ev sahipliği yapan Avni Aker Stadı, bugün kapılarını son kez açıyor. Trabzonspor bu stattaki ilk Birinci Lig (Süper Lig) maçını 1974-1975'te- Fenerbahçe ile oynamıştı.
EN SON 2009-10'da aldı
Fırtına, son olarak 2009-10 sezonunda final maçında Fenerbahçe'yi mağlup ederek Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. 2009-10 sezonu sonrasında sadece 2012-13 döneminde finali görebilen Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek kupayı finalde kaybetmişti.
SİFTAH F.BAHÇE İLE
1951'de resmi açılışı yapılan, İdmanocağı ile Sebat Gençlik arasında oynanan ilk özel maça ev sahipliği yapan Avni Aker Stadı, bugün kapılarını son kez açıyor. Trabzonspor bu stattaki ilk Birinci Lig (Süper Lig) maçını 1974-1975'te- Fenerbahçe ile oynamıştı.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 NE ALDIRACAGIZ FENER BJK YAPTIKLARINA SAYSIN BUNU ARTI 5ay SONRA BEDAVAYA FB GITSE NE YAZAR SAMPIYON BJK OLUR SENEYEDE ALIRIZ 1 FORVET BITER
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
Fero Mehmet ekici ikaye FENERBAHCE istese en saglamini alir ama bizde 2. Yari transfer yok
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 8
Yorum
bistuyek ÇOK BEKLERSİN
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