 Aker’e veda maçı – Fotomaç – 26 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Aker’e veda maçı

    Aker’e veda maçı

    bugün H Grubu maçında Konyaspor’u ağırlayacak. Bu karşılaşmada Fırtına, büyük başarılar kazandığı Avni Aker Stadı’nda son kez sahaya çıkacak.

    'nda H Grubu'nda mücadele eden ve gruptan çıkma şansını kaybeden Trabzonspor, bugün sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek. 5 maçta 6 puan toplayan bordo-mavililer bu maçı kazansa dahi ikili averajda ikinci sırada yer alan Gümüşhanespor'un gerisinde kaldığı için turu geçemeyecek. Ancak bu maçta bir tarih kapanacak. Pazar günü Süper Lig'de Gaziantepspor ile yeni stadında ilk maçına çıkacak olan Fırtına, bugün de Avni Aker Stadı'ndaki son karşılaşmasını oynayacak.

    EN SON 2009-10'da aldı
    Fırtına, son olarak 2009-10 sezonunda final maçında Fenerbahçe'yi mağlup ederek Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. 2009-10 sezonu sonrasında sadece 2012-13 döneminde finali görebilen , Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek kupayı finalde kaybetmişti.



    SİFTAH F.BAHÇE İLE
    1951'de resmi açılışı yapılan, İdmanocağı ile Sebat Gençlik arasında oynanan ilk özel maça ev sahipliği yapan Avni Aker Stadı, bugün kapılarını son kez açıyor. Trabzonspor bu stattaki ilk Birinci Lig (Süper Lig) maçını 1974-1975'te- Fenerbahçe ile oynamıştı.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aker’e veda maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.