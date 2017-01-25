Yeniler formaya ambargo koydu

Bordo-mavili takımda devre arası transfer döneminde kadroya dahil olan Pereira, Mas, Olcay ve Medjani, isimler takıma çabuk ısındı.

Teknik direktör Ersun Yanal, Antalya kampında takıma katılan 4 yeni futbolcuya da ligin ikinci yarısında oynanan Bursaspor, Kasımpaşa ve kupadaki Gümüşhanespor maçlarında forma şansı tanıdı. Yeniler arasında Olcay, Mas ve Pereira 3 maçta 270'şer, Medjani ise 133 dakika süre aldı, Arjantinli sol bek Mas 1 gol atıp skora da katkı sağladı.