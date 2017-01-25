Yeniler formaya ambargo koydu
Bordo-mavili takımda devre arası transfer döneminde kadroya dahil olan Pereira, Mas, Olcay ve Medjani, isimler takıma çabuk ısındı.
Teknik direktör Ersun Yanal, Antalya kampında takıma katılan 4 yeni futbolcuya da ligin ikinci yarısında oynanan Bursaspor, Kasımpaşa ve kupadaki Gümüşhanespor maçlarında forma şansı tanıdı. Yeniler arasında Olcay, Mas ve Pereira 3 maçta 270'şer, Medjani ise 133 dakika süre aldı, Arjantinli sol bek Mas 1 gol atıp skora da katkı sağladı.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
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ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
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Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
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BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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