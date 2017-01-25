Yeni transfer ilk idmanına çıktı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 6. ve son haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.
Yeni transfer Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega'nın da bordo-mavili ekipteki ilk idmanına çıktığı belirtildi.
Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçıyla yaklaşık 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda edecek.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:16
- Fener'den Eto'o atağı
Toplam 167
Yorum
beko 8 tane forvet dizip ne amaçlıyon aziz.van persie yi hazırla 10 numara oynat.cenaze evine döndü kadro topladınız 30 yaşları
- Derdiyok riske edilmedi
Toplam 2
Yorum
vay adama dogru düzgün top gitmiyor ki orta açan yok ki
- Yeniler formaya ambargo koydu
Toplam 3
Yorum
TS Sen gec koltuga o zaman. Konusmaktan baska birsey bilmiyorsunuz zaten.
Yeni transfer ilk idmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.