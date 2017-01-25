 Yeni transfer ilk idmanına çıktı – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Yeni transfer ilk idmanına çıktı

    Yeni transfer ilk idmanına çıktı

    , Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 6. ve son haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Bordo-mavililer, teknik direktör yönetiminde 'nde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.

    Yeni transfer Kolombiyalı futbolcu 'nın da bordo-mavili ekipteki ilk idmanına çıktığı belirtildi.

    , Atiker Konyaspor maçıyla yaklaşık 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda edecek.

    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:16
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