Rodallega Trabzonspor'da
Fırtına, Akhisar Bld’nin forvetini 1 milyon 600 bin euro + Mustafa Yumlu karşılığında renklerine kattı. 2.5 yıllık imza atan 31 yaşındaki forvet toplamda 4 milyon euro alacak.
Trabzonspor; Pereira, Mas, Olcay ve Medjani'den sonra bir bomba daha patlattı ve uzun zamandır görüşme halinde olduğu forvet Hugo Rodallega'yı renklerine bağladı. Dün Sabah erken saatlerde İzmir'den İstanbul'a gelen ve ardından özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki Kolombiyalı golcü, daha sonra menajeriyle birlikte Başkan Muharrem Usta'nın ofisine geldi. Burada Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel ile takasla Ege temsilcisine verilen Mustafa Yumlu da görüşmede hazır bulundu. Yapılan sıkı pazarlıklar sonucunda Rodallega, bordo-mavili kulübün 2.5 yıllık sözleşme teklifine, "Evet" diyerek imzayı attı.
BUGÜN İDMANA ÇIKACAK
Bordo-mavililer, anlaşmayı KAP'a bildirdi. Buna göre Fırtına, Rodallega için Akhisar'a 1 milyon 600 bin euro + Mustafa Yumlu'yu verdi. Bu sezon 800 bin euro alacak olan Kolombiyalı forvete de her yıl için 1.6'şar milyon euro ödenecek. 2.5 yıllık imza atan Rodallega toplamda 4 milyon euro kazanacak. Akhisar formasıyla 51 lig maçında 23 gol atan Rodallega imza sonrası eşyaları için İzmir'e döndü. Bugün de Trabzon'da takım ile idmana çıkacak.
GOLLERİMLE COŞTURACAĞIM
Rodallega imza attıktan sonra formayı sırtına geçirdi ve "Trabzonspor'a gelmem benim için çok önemli bir adım" dedi. Kolombiyalı forvet, "Trabzonspor, Türkiye için önemli bir kulüp. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Sahada kendimi gösterebilmem için en kısa zamanda idmanlara başlayıp kendimi ispat etmek istiyorum. Taraftarlarımız bana sosyal medyadan mesajlar gönderdiler. Beni heyecanlandırdılar ve motive ettiler. En kısa zamanda forma giymek istiyorum. Taraftarımız gollerime hazır olsun. Onları mutlu edip coşturacağım" diye konuştu.
ÖNEMLİ KATKILAR YAPAR
Başkan Muharrem Usta, Hugo Rodallega ile yapılan anlaşmanın ardından FOTOMAÇ'a konuştu. Usta, "Uzun süre takip ettiğimiz oyuncular vardı ve onları takıma kattık. Eksiklerimizi giderdik. Hugo ülkeyi tanıyor, takımı tanıyor. Ara transferde, transfer yapmak zor bir iş. Hugo'nun Türkiye'yi tanıması ve başarılı bir süreç geçirmesi bizim için doğru tercih. Takımımıza önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Trabzonspor'un ikinci devre farklı bir takım hüviyetine bürünmesine onun da katkısı olacaktır. Tekrar hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Yunus Emre SEL
BUGÜN İDMANA ÇIKACAK
Bordo-mavililer, anlaşmayı KAP'a bildirdi. Buna göre Fırtına, Rodallega için Akhisar'a 1 milyon 600 bin euro + Mustafa Yumlu'yu verdi. Bu sezon 800 bin euro alacak olan Kolombiyalı forvete de her yıl için 1.6'şar milyon euro ödenecek. 2.5 yıllık imza atan Rodallega toplamda 4 milyon euro kazanacak. Akhisar formasıyla 51 lig maçında 23 gol atan Rodallega imza sonrası eşyaları için İzmir'e döndü. Bugün de Trabzon'da takım ile idmana çıkacak.
GOLLERİMLE COŞTURACAĞIM
Rodallega imza attıktan sonra formayı sırtına geçirdi ve "Trabzonspor'a gelmem benim için çok önemli bir adım" dedi. Kolombiyalı forvet, "Trabzonspor, Türkiye için önemli bir kulüp. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Sahada kendimi gösterebilmem için en kısa zamanda idmanlara başlayıp kendimi ispat etmek istiyorum. Taraftarlarımız bana sosyal medyadan mesajlar gönderdiler. Beni heyecanlandırdılar ve motive ettiler. En kısa zamanda forma giymek istiyorum. Taraftarımız gollerime hazır olsun. Onları mutlu edip coşturacağım" diye konuştu.
ÖNEMLİ KATKILAR YAPAR
Başkan Muharrem Usta, Hugo Rodallega ile yapılan anlaşmanın ardından FOTOMAÇ'a konuştu. Usta, "Uzun süre takip ettiğimiz oyuncular vardı ve onları takıma kattık. Eksiklerimizi giderdik. Hugo ülkeyi tanıyor, takımı tanıyor. Ara transferde, transfer yapmak zor bir iş. Hugo'nun Türkiye'yi tanıması ve başarılı bir süreç geçirmesi bizim için doğru tercih. Takımımıza önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Trabzonspor'un ikinci devre farklı bir takım hüviyetine bürünmesine onun da katkısı olacaktır. Tekrar hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Yunus Emre SEL
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
Toplam 29
Yorum
ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
Toplam 5
Yorum
Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
Toplam 37
Yorum
BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
Rodallega Trabzonspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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