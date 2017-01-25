Rodallega, Trabzon'a geldi
Trabzonspor'un transferde anlaşmaya vardığı Akhisar Belediyespor'un forvet oyuncusu Hugo Rodallega, Trabzon'a geldi.
İzmir'den uçak ile Trabzon'a gelen golcü futbolcuyu hava alanında karşılayan taraftar olmadı.
Kulüp görevlileri eşliğinde araca binen Rodallega, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti. Golcü futbolcu ile basın huzurunda bugün resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:47
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Toplam 20
Yorum
mbs 8e gonder bedava al 13 e gönder bedava al süper diğerleride ders alsın bundan ama almazlar yetenek meselesi
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gülücük çocukları ekran başından uzak tutalım lütfen
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Federal*** CAS size cezayı kesince görürsün kupanın kupayı inşAllah kümeye gideceksiniz nereye kadar halının altına süpürceksiniz pisliği görücez size operasyon yapılmadı şantaj için yaptıklarınız ortaya çıkarıldı sapla samanı bir birinden ayırın santaj farklı bir suç tabii ama gerçeği değiştirmiyor yiğen
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