Rodallega, Trabzon'a geldi
Trabzonspor'un transferde anlaşmaya vardığı Akhisar Belediyespor'un forvet oyuncusu Hugo Rodallega, Trabzon'a geldi.
İzmir'den uçak ile Trabzon'a gelen golcü futbolcuyu hava alanında karşılayan taraftar olmadı.
Kulüp görevlileri eşliğinde araca binen Rodallega, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti. Golcü futbolcu ile basın huzurunda bugün resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:01
- İzin çıkmadı, görüşmeler sona erdi
Toplam 2
Yorum
aç.61 BURSASPOR UÇMAK İSTİYORSA ;; SADİ TEKELLİOĞLU'nu elinizden kaçırmayın. Bana dua edersiniz. Yorum sizlerin. Bursa Yönetimine saygılarımla. ar
- ''Ekici'yi istiyorum!''
Toplam 25
Yorum
Black Eagle Ekiciyi de dünya yıldızı yaptılar mübarek.Bir yere gitsinde kurtulak artık :))
- ''Koçumla ben hiç sorun yaşamadık''
Toplam 2
Yorum
Q7 emre ay hayırdır zorunamı gitti birader de bu tarz yorumlar attın zoruna gittiyse harbi çek
Rodallega, Trabzon'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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