 ‘Odaklanın’ çağrısı – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    ‘Odaklanın’ çağrısı

    ‘Odaklanın’ çağrısı
    Bordo-mavili takımın Nijeryalı orta saha oyuncusu 'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Onazi, "Kazanmak demek, herkesten daha uzun ve daha fazla çalışmak demektir. Herkesten daha fazlasını vermek demektir" ifadelerini kullandı. Bordo-mavili oyuncu, Trabzonspor camiasına da "Odaklanın" şeklinde seslendi.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:40
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