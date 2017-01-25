Mas Uzungöl’ü gezdi

Fırtına'nın devre arasında transfer ettiği 28 yaşındaki Arjantinli sol bek Emmanuel Mas, şehri tanımaya devam ediyor. Arkadaşları ile Uzungöl'e giden ve burada vakit geçiren tecrübeli savunmacı, "Trabzon'daki adaptasyon sorununu gidermek için halkı tanıyorum. burada doğa muhteşem" dedi. Mas, Kasımpaşa maçında attığı golle 3 puanı getirmişti.