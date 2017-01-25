 Mas Uzungöl’ü gezdi – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Mas Uzungöl’ü gezdi

    Mas Uzungöl’ü gezdi
    Fırtına'nın devre arasında transfer ettiği 28 yaşındaki Arjantinli sol bek Emmanuel Mas, şehri tanımaya devam ediyor. Arkadaşları ile Uzungöl'e giden ve burada vakit geçiren tecrübeli savunmacı, "Trabzon'daki adaptasyon sorununu gidermek için halkı tanıyorum. burada doğa muhteşem" dedi. Mas, Kasımpaşa maçında attığı golle 3 puanı getirmişti.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:26
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