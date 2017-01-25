 Martinez için teklif – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Martinez için teklif

    Martinez için teklif

    Yönetim, Torino’nun 23 yaşındaki hücum oyuncusu için bir milyon euro kiralama önerisi yaptı. Görüşmeler sürüyor.

    Orta saha arayan Trabzonspor yönetimi, gündemde olan Venezuelalı hücum oyuncusu Josef Martinez için kulübü Torino'ya kiralama teklifi yaptı. İtalyan ekibinin kapısını sezon sonuna kadar 1 milyon euro'luk teklifle çalan bordo-mavililer, satın alma opsiyonu olarak da sözleşmesine 2 milyon euro koymak istedi.

    Ancak İtalyan basınında yer alan haberlere göre Torino bunu yetersiz buldu ve rakamların artırılmasını istedi. Karadeniz ekibinin yeni bir teklif daha sunması beklenirken, oyuncunun da menajeri aracılığıyla kulüp hakkında bilgiler topladığı ifade edildi. İtalyan ekibinde bu sezon 12 maça çıkan Venezuelalı yıldız, 2 gol attı. Fazla forma şansı bulamamaktan yakındığı için ayrılmak istiyor.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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