Martinez için teklif
Yönetim, Torino’nun 23 yaşındaki hücum oyuncusu için bir milyon euro kiralama önerisi yaptı. Görüşmeler sürüyor.
Orta saha arayan Trabzonspor yönetimi, gündemde olan Venezuelalı hücum oyuncusu Josef Martinez için kulübü Torino'ya kiralama teklifi yaptı. İtalyan ekibinin kapısını sezon sonuna kadar 1 milyon euro'luk teklifle çalan bordo-mavililer, satın alma opsiyonu olarak da sözleşmesine 2 milyon euro koymak istedi.
Ancak İtalyan basınında yer alan haberlere göre Torino bunu yetersiz buldu ve rakamların artırılmasını istedi. Karadeniz ekibinin yeni bir teklif daha sunması beklenirken, oyuncunun da menajeri aracılığıyla kulüp hakkında bilgiler topladığı ifade edildi. İtalyan ekibinde bu sezon 12 maça çıkan Venezuelalı yıldız, 2 gol attı. Fazla forma şansı bulamamaktan yakındığı için ayrılmak istiyor.
Ancak İtalyan basınında yer alan haberlere göre Torino bunu yetersiz buldu ve rakamların artırılmasını istedi. Karadeniz ekibinin yeni bir teklif daha sunması beklenirken, oyuncunun da menajeri aracılığıyla kulüp hakkında bilgiler topladığı ifade edildi. İtalyan ekibinde bu sezon 12 maça çıkan Venezuelalı yıldız, 2 gol attı. Fazla forma şansı bulamamaktan yakındığı için ayrılmak istiyor.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
Toplam 29
Yorum
ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
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Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
Toplam 37
Yorum
BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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