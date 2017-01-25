 Kupaya veda etti – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Kupaya veda etti

    Kupaya veda etti
    Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 6. hafta maçında Kızılcabölük sahasında Gümüşhane ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından sahasında Gümüşhanespor'a 2-1 yenilen, deplasmanda da 0-0 berabere kalıp ikili averajla üstünlüğü rakibine kaptıran Trabzonspor, yarınki Konyaspor sınavına çıkmadan kupadan elendi.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:44
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