Kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 6. hafta maçında Kızılcabölük sahasında Gümüşhane ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından sahasında Gümüşhanespor'a 2-1 yenilen, deplasmanda da 0-0 berabere kalıp ikili averajla üstünlüğü rakibine kaptıran Trabzonspor, yarınki Konyaspor sınavına çıkmadan kupadan elendi.