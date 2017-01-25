Akakpo, Gaziantep BB ile el sıkıştı

FIRTINA'nın yabancı kontenjanında yer açmak için göndermek istediği 29 yaşındaki stoper Akakpo'ya 1. Lig ekibi Gaziantep BB talip oldu. Güneydoğu temsilci, kiralamak istediği Togolu oyuncu ile büyük ölçüde anlaştı.