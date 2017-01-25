 Akakpo, Gaziantep BB ile el sıkıştı – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Akakpo, Gaziantep BB ile el sıkıştı

    Akakpo, Gaziantep BB ile el sıkıştı
    FIRTINA'nın yabancı kontenjanında yer açmak için göndermek istediği 29 yaşındaki stoper Akakpo'ya 1. Lig ekibi Gaziantep BB talip oldu. Güneydoğu temsilci, kiralamak istediği Togolu oyuncu ile büyük ölçüde anlaştı.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:29
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