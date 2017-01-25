Akakpo, Gaziantep BB ile el sıkıştı
FIRTINA'nın yabancı kontenjanında yer açmak için göndermek istediği 29 yaşındaki stoper Akakpo'ya 1. Lig ekibi Gaziantep BB talip oldu. Güneydoğu temsilci, kiralamak istediği Togolu oyuncu ile büyük ölçüde anlaştı.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
Toplam 29
Yorum
ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
Toplam 5
Yorum
Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
Toplam 37
Yorum
BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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