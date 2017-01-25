2 milyon 600 bin lira kasada

Süper Lig'in ikinci yarısına iyi başlayıp oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılan Trabzonspor'da sportif başarı ekonomiye de katkı sağlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig'de galibiyet başına takımlara 1 milyon 300 bin TL prim verilirken, ikinci yarıda iki galibiyet alan bordo-mavililer kasasına 2 milyon 600 bin lira koydu.