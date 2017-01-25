2 milyon 600 bin lira kasada
Süper Lig'in ikinci yarısına iyi başlayıp oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılan Trabzonspor'da sportif başarı ekonomiye de katkı sağlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig'de galibiyet başına takımlara 1 milyon 300 bin TL prim verilirken, ikinci yarıda iki galibiyet alan bordo-mavililer kasasına 2 milyon 600 bin lira koydu.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
Toplam 29
Yorum
ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
Toplam 5
Yorum
Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
Toplam 37
Yorum
BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
2 milyon 600 bin lira kasada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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