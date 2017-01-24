 Yerlilerin katkısı fazla – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Yerlilerin katkısı fazla

    Yerlilerin katkısı fazla
    bu sezon Süper Lig'de 15 gol atarken, yerli isimler daha çok katkı yaptı. Yusuf Erdoğan dört, kadro dışı kalan Mehmet üç, Uğur iki, Yusuf Yazıcı bir gol attı. Yabancı isimlerden Onazi iki gol, Bero ve N'Doye ise birer gol atmıştı ve yeni transfer Mas bir gol kaydetti. Mas, Kasımpaşa maçında attığı golle galibiyeti getirdi.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:00
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