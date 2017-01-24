 Rodallega’ya kavuşuyor – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Rodallega’ya kavuşuyor

    Rodallega’ya kavuşuyor

    'da Kolombiyalı golcü 'nın transferi bugün kesinleşiyor.

    Bordo-mavili takımın uzun zamandır almak için uğraştığı Akhisar Bld'li Rodallega ile ilgili KAP açıklaması bugün yapılacak. 31 yaşındaki forvetin menajerinin dün akşam İstanbul'a gelmesinin ardından tüm detayları masaya yatıran bordo-mavililer, 2.5 yıllık sözleşmeyi imzalattı. Hafta sonu Şenol Güneş Stadyumu'nda Gaziantepspor ile oynanacak açılış karşılaşmasında sahada olması planlanan tecrübeli golcünün fiziksel olarak hiçbir eksiğinin bulunmaması teknik heyeti memnun ederken, menajerlik ücretinin de oyuncuya verilecek olan rakamın içerisinde olduğu belirtildi.

    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:55
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