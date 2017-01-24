Rodallega resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-Mavili ekip Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega'nın transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Hugo Rodallega'nın kulübümüze transferi konusunda Akhisar Belediyespor Kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

USTA: "RODALLEGA'NIN BÜYÜK KATKISI OLACAK"

İmza sonrasında Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, transferin zor bir süreçten geçtiğini kaydederek, "Biz yapılanan bir takımız. Zor süreçlerden geçiyoruz ama. Ligin 2. devresine takımı daha güçlendirmemiz gerektiğini gördük. Uzun süre takip ettiğimiz oyuncular vardı onları takıma kattık. Hugo ülkeyi tanıyor, takımı tanıyor. Ara transferde, transfer yapmak zor bir iş. Onun için ülke içinde bir transfer bizim daha için doğru tercih. Hugo'nun Türkiye'yi tanıması ve başarılı bir süreç geçirmesi bizim için doğru tercih. Biz inanıyoruz takımımıza önemli katkılar olacaktır. Trabzonspor'un ikinci devre farklı bir takım hüviyetine bürünmesine onun da katkısı olacaktır. Tekrar hayırlı uğurlu olsun" dedi.



"BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Rodallega ise, "Benim için çok önemli bir adım. Türkiye için önemli bir kulüp. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Sahada kendimi gösterebilmem için en kısa zamanda antrenmanlara başlayıp kendimi ispat etmek istiyorum" dedi. Taraftarlara da mesaj gönderen başarılı oyuncu Rodallega, "Önceden beri bana mesajlar gönderiyorlardı. Beni heyecanlandıracak mesajlar gönderiyorlardı. Onlara teşekkür ediyorum. Bu beni çok motive etti. Şuan da formayı giymiş durumdayım çok heyecanlıyım ve sahaya çıkmayı bekliyorum" diye konuştu.