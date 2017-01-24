'Ooo MAStika MAStika'
Yerel gazeteler, son 2 maçını kazanan Trabzonspor'u övdü. Ekspres "Sıradaki gelsin", Sonnokta "Paşalar gibiyiz!", İlkhaber "Yusuf da olmasa!", "Yusuf Yazıcı ortaladı, Mas golü attı. Trabzonspor üç puanı kaptı" , Taka "Roman havası değil, kolmastı", Günebakış "Trabzon Mast etti" Karadeniz "Ooo MAStika MAStika" başlıklarını attı.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
'Ooo MAStika MAStika' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.