 'Ooo MAStika MAStika' – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    'Ooo MAStika MAStika'

    'Ooo MAStika MAStika'
    Yerel gazeteler, son 2 maçını kazanan 'u övdü. Ekspres "Sıradaki gelsin", Sonnokta "Paşalar gibiyiz!", İlkhaber "Yusuf da olmasa!", "Yusuf Yazıcı ortaladı, Mas golü attı. Trabzonspor üç puanı kaptı" , Taka "Roman havası değil, kolmastı", Günebakış "Trabzon Mast etti" Karadeniz "Ooo MAStika MAStika" başlıklarını attı.

    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:56
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