 Onur güven veriyor – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Onur güven veriyor

    Onur güven veriyor
    Kasımpaşa maçında kritik kurtarışlar yapan Onur, takımın artık yükselişe geçtiğini söyledi. Milli eldiven son dönemde yükselen formu ile eski günlerine döndüğünü gösterirken, takımına ve taraftarına müthiş bir güven vermeye devam ediyor. Onur, "Bu takımı hak ettiği yere getireceğiz" diye konuştu.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:56
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