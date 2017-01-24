 Matus Bero’dan güzel haber – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    ’dan güzel haber

    Matus Bero’dan güzel haber
    Fırtına, perşembe günü oynayacağı Atiker Konyaspor Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına dün başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyen oyuncular salonda çalışırken, diğer futbolcular ise sahada kondisyona yönelik idman yaptı. Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Bero da antrenmanlara başladı. Akşam da taktik çalışıldı.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:06
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