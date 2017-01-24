İki kafa ve nakavt
Ligin ilk yarısında 12 golü de ayakla kaydeden Trabzonspor, ikinci yarıda kafa golleri bulmaya başladı. Bordo-mavili takım, Süper Lig'in ikinci yarısında 3 golün 2'sini kafayla kaydetti. Bursaspor maçında Uğur Demirok, Kasımpaşa karşılaşmasında da Emmanuel Mas, kafa ile topu rakip ağlarla buluşturdu.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:59
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