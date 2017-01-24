Fiyatlar sabitlendi

Bordo-mavililer, Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak maçlar için bilet fiyatlarını sabitledi.

Yapılan açıklamada "Trabzonspor olarak gurur ve zafer dolu elli yıllık tarihimizin gerçek mimarlarını; taraftarlarımızı yeni yuvamıza, yanımızda olmaya davet ediyoruz. 2016- 17'nin ikinci devresinde, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadyumumuzda oynayacağımız (derbiler hariç) tüm maçlar için bilet fiyatlarımız sabitlenmiştir" denildi. Kale Arkaları 20 TL, Doğu Alt-Üst/Batı Üst 40 TL, Batı Alt Kenar 100 TL, Batı Alt Silver 150 TL, Batı Alt Gold 200 TL, Batı Alt Platinum 250 TL. Yönetim ayrıca yeni stattaki kombine bilet fiyatlarını da açıkladı: Kale Arkaları 90 TL, Doğu Alt-Üst/Batı Üst 250 TL, Batı Alt Kenar 500 TL, Batı Alt Silver (2.5 Yıllık) 6 bin 750 TL, Batı Alt Gold (2.5 Yıllık) 9 bin TL, Batı Alt Platinum (2.5 Yıllık) 11 bin 250 TL, 'Platinum', 'Gold' ve 'Silver' VIP tribünleri için kombinelerini daha önceki fiyatlardan satın alan taraftarlarımıza, aradaki fiyat farkına karşılık yeni kombine imkanı; kombinelerinin sürelerini uzatma veya TS Club'tan alışveriş hakkı tanınacaktır."