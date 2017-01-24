 Fırtına dış sahayı seviyor: 13 puan – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Fırtına dış sahayı seviyor: 13 puan

    Fırtına dış sahayı seviyor: 13 puan

    'yı İstanbul'da 1-0 yenen , bu sezon dış sahada daha fazla puan topladı.

    24 puanı olan Fırtına, deplasmanda 13, içeride 11 puan aldı. Dışarıda 10 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergileyen Karadeniz ekibi, içeride 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

    İLK KEZ DEPLASMAN SERİSİ
    Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları elde edemeyen ancak ikinci devreye iyi başlayan 'da keyifler yerine geldi. Bursaspor'un ardından deplasmanda 'yı da mağlup ederek bu sezon ikinci kez üst üste 2 maç kazanan bordo-mavililer, deplasmanda ise ilk defa 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:58
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