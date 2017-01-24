Fırtına dış sahayı seviyor: 13 puan
Kasımpaşa'yı İstanbul'da 1-0 yenen Trabzonspor, bu sezon dış sahada daha fazla puan topladı.
24 puanı olan Fırtına, deplasmanda 13, içeride 11 puan aldı. Dışarıda 10 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergileyen Karadeniz ekibi, içeride 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı.
İLK KEZ DEPLASMAN SERİSİ
Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları elde edemeyen ancak ikinci devreye iyi başlayan Trabzonspor'da keyifler yerine geldi. Bursaspor'un ardından deplasmanda Kasımpaşa'yı da mağlup ederek bu sezon ikinci kez üst üste 2 maç kazanan bordo-mavililer, deplasmanda ise ilk defa 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
İLK KEZ DEPLASMAN SERİSİ
Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları elde edemeyen ancak ikinci devreye iyi başlayan Trabzonspor'da keyifler yerine geldi. Bursaspor'un ardından deplasmanda Kasımpaşa'yı da mağlup ederek bu sezon ikinci kez üst üste 2 maç kazanan bordo-mavililer, deplasmanda ise ilk defa 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:58
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