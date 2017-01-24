Ekici’yi unutturdu
Kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici’nin yerine forma giymeye başlayan 19 yaşındaki Yusuf Yazıcı, 3 gol ve 6 asistle Fırtına’ya büyük katkı yaptı.
Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, kadro dışı bırakılan orta saha Mehmet Ekici'nin yerine forma giymeye başladı ve onu hiç aratmadı. Bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen ve dünya şampiyonu olan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde oynayan Yazıcı, forma giydiği maçlarda takıma önemli katkı sağladı. Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçta forma giyen genç futbolcu, 555 dakika sahada kalırken, 3 gol ve 6 asist yaptı.
6 PUANA DİREKT KATKI YAPTI
Genç oyuncu, ligin ikinci yarasında forma giydiği Bursaspor maçında 1 gol, 1 asist, Kasımpaşa karşılaşmasında ise 1 asist yaparak takımın ikinci yarıda deplasmanda kazandığı 6 puana katkı sağladı. Mehmet Ekici'nin ise bu sezon 3 golü var.
YUSUF BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ
Teknik direktör Ersun Yanal, Yusuf Yazıcı'ya övgü yağdırdı. Bordo-mavili hoca, "Yusuf bizim gözbebeğimiz. Onun gelişim sürecini yakından takip edeceğiz. Sorumluluk alıyor ve altından kalkıyor. Her zaman desteğimiz yanında olacak" diye konuştu.
6 PUANA DİREKT KATKI YAPTI
Genç oyuncu, ligin ikinci yarasında forma giydiği Bursaspor maçında 1 gol, 1 asist, Kasımpaşa karşılaşmasında ise 1 asist yaparak takımın ikinci yarıda deplasmanda kazandığı 6 puana katkı sağladı. Mehmet Ekici'nin ise bu sezon 3 golü var.
YUSUF BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ
Teknik direktör Ersun Yanal, Yusuf Yazıcı'ya övgü yağdırdı. Bordo-mavili hoca, "Yusuf bizim gözbebeğimiz. Onun gelişim sürecini yakından takip edeceğiz. Sorumluluk alıyor ve altından kalkıyor. Her zaman desteğimiz yanında olacak" diye konuştu.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:08
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