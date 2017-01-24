 Çok daha iyi olacağız – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Çok daha iyi olacağız

    Çok daha iyi olacağız

    Yanal: Bu takım bulunduğu yerden çok daha iyisini hak ediyor. Gelecek yılki planlarımızı da yapıyoruz.

    Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında aldığı iki galibiyetle üst sıralara doğru tırmanışa geçen 'da yönetim ve teknik heyetin yüzü güldü. Özellikle yeni transferlerin takıma katkısının artmasının ardından oynanan futbolun da değişmeye başladığını dile getiren teknik direktör , bu serinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

    ?YARIŞMACI BİR TAKIM
    Yanal, takımın bulunduğu konumdan çok daha iyi noktalarda olması gerektiğini ifade ederek, "Kazanmak, kazanmayı alışkanlık haline getirmek oyunculara öz güven sağlayacaktır. Bir taraftan gelecek yılki planlamamızı yaparken bir taraftan da oyun anlayışımızın üstüne koyarak devam edeceğiz. Zor günler geçirdiğimiz doğru ama bazı olumlu ışıklar kendini gösteriyor. Üzerine koyarak yarışmacı bir takım geliyor" dedi.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:56
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