 Avni Aker’e Konya ile veda – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Avni Aker’e Konya ile veda

    Avni Aker’e Konya ile veda

    Fırtına, 'na bu hafta veda edecek.

    Türkiye Kupası H Grubu'nda perşembe günü ile karşılaşacak bordo-mavililer, Avni Aker'de son maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de 29 Ocak Pazar günü Gaziantepspor ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadında karşı karşıya gelecek.

    KAĞIT BİLETLE GİRİLECEK
    Yönetim, perşembe günü kupada Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkardı. 'ndaki maçın bilet fiyatları şöyle: "Kale arkası: 5 lira, maraton: 10 lira, kapalı kenar: 20 lira, kapalı orta: 30 lira, VIP: 75 lira ve ÖZEL: 500 lira" Passolig gişeleri Şenol Güneş Stadı'na taşınmasından dolayı kağıt bilet uygulanacak.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:31
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