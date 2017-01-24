Avni Aker’e Konya ile veda
Fırtına, Avni Aker Stadı'na bu hafta veda edecek.
Türkiye Kupası H Grubu'nda perşembe günü Atiker Konyaspor ile karşılaşacak bordo-mavililer, Avni Aker'de son maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de 29 Ocak Pazar günü Gaziantepspor ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadında karşı karşıya gelecek.
KAĞIT BİLETLE GİRİLECEK
Yönetim, perşembe günü kupada Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkardı. Avni Aker Stadı'ndaki maçın bilet fiyatları şöyle: "Kale arkası: 5 lira, maraton: 10 lira, kapalı kenar: 20 lira, kapalı orta: 30 lira, VIP: 75 lira ve ÖZEL: 500 lira" Passolig gişeleri Şenol Güneş Stadı'na taşınmasından dolayı kağıt bilet uygulanacak.
KAĞIT BİLETLE GİRİLECEK
Yönetim, perşembe günü kupada Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkardı. Avni Aker Stadı'ndaki maçın bilet fiyatları şöyle: "Kale arkası: 5 lira, maraton: 10 lira, kapalı kenar: 20 lira, kapalı orta: 30 lira, VIP: 75 lira ve ÖZEL: 500 lira" Passolig gişeleri Şenol Güneş Stadı'na taşınmasından dolayı kağıt bilet uygulanacak.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 23:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Avni Aker’e Konya ile veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.