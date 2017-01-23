Zirve takımı geliyor
Ersun Yanal: Trabzonspor’un hedefine yönelik çalışıyoruz ve zirveye oynayacak bir takım oluşuyor. Yeni arkadaşlar geliyor.
Teknik direktör Ersun Yanal, "Trabzonspor'un hedefine yönelik çalışıyoruz ve zirveye oynayacak bir takım oluşturmak için devam edeceğiz" dedi. "Benim baba yarım Cavcav başkanımızı kaybettik. Başımız sağ olsun" diyerek sözlerine başlayan Yanal, şöyle devam etti: Hedefimiz Trabzonspor'da hedefe gidecek ve takım olacak oluşum içerisinde mücadele etmek. Aramıza katılacak arkadaşlarımız var. Onları seçme hassasiyeti konusunda taviz vermeyiz. Trabzonspor'un hedefine yönelik çalışıyoruz ve zirveye oynayacak bir takım oluşturmak için devam edeceğiz."
ACELE EDİLMESİN
Ersun Yanal, video hakem uygulamasıyla ilgili "FIFA 'nın bir çalışması var. Basketboldaki gibi faul sayılarını düşürelim gibi. Video hakem gibi. Hızlı geçilmesi gereken bir iş değil. Yapıcı ve sağ duyulu olmalıyız" ifadesini kullandı.
ACELE EDİLMESİN
Ersun Yanal, video hakem uygulamasıyla ilgili "FIFA 'nın bir çalışması var. Basketboldaki gibi faul sayılarını düşürelim gibi. Video hakem gibi. Hızlı geçilmesi gereken bir iş değil. Yapıcı ve sağ duyulu olmalıyız" ifadesini kullandı.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
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