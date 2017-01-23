 Zirve takımı geliyor – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Zirve takımı geliyor

    Zirve takımı geliyor

    : ’un hedefine yönelik çalışıyoruz ve zirveye oynayacak bir takım oluşuyor. Yeni arkadaşlar geliyor.

    Teknik direktör , "Trabzonspor'un hedefine yönelik çalışıyoruz ve zirveye oynayacak bir takım oluşturmak için devam edeceğiz" dedi. "Benim baba yarım Cavcav başkanımızı kaybettik. Başımız sağ olsun" diyerek sözlerine başlayan Yanal, şöyle devam etti: Hedefimiz Trabzonspor'da hedefe gidecek ve takım olacak oluşum içerisinde mücadele etmek. Aramıza katılacak arkadaşlarımız var. Onları seçme hassasiyeti konusunda taviz vermeyiz. 'un hedefine yönelik çalışıyoruz ve zirveye oynayacak bir takım oluşturmak için devam edeceğiz."

    ACELE EDİLMESİN
    Ersun Yanal, video hakem uygulamasıyla ilgili "FIFA 'nın bir çalışması var. Basketboldaki gibi faul sayılarını düşürelim gibi. Video hakem gibi. Hızlı geçilmesi gereken bir iş değil. Yapıcı ve sağ duyulu olmalıyız" ifadesini kullandı.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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