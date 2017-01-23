Yabancıların 5. golü

Bordo-mavililer bu sezon ligde 15 gol atarken yerli isimlerin katkısı daha çok. Yusuf Erdoğan 4, kadro dışı kalan Ekici 3, Uğur 2, Yusuf Yazıcı 1 gol attı. Yabancılardan Onazi 2 gol, Bero ve N'Doye ise birer gol atmıştı ve yeni transfer Mas 1 gol attı. Onazi 2 golünü de Kasımpaşa'ya atmıştı