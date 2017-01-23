 Yabancıların 5. golü – Fotomaç – 23 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Yabancıların 5. golü

    Yabancıların 5. golü
    Bordo-mavililer bu sezon ligde 15 gol atarken yerli isimlerin katkısı daha çok. Yusuf Erdoğan 4, kadro dışı kalan Ekici 3, Uğur 2, Yusuf Yazıcı 1 gol attı. Yabancılardan Onazi 2 gol, Bero ve N'Doye ise birer gol atmıştı ve yeni transfer Mas 1 gol attı. Onazi 2 golünü de Kasımpaşa'ya atmıştı
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:42
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yabancıların 5. golü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.