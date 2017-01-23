Yabancıların 5. golü
Bordo-mavililer bu sezon ligde 15 gol atarken yerli isimlerin katkısı daha çok. Yusuf Erdoğan 4, kadro dışı kalan Ekici 3, Uğur 2, Yusuf Yazıcı 1 gol attı. Yabancılardan Onazi 2 gol, Bero ve N'Doye ise birer gol atmıştı ve yeni transfer Mas 1 gol attı. Onazi 2 golünü de Kasımpaşa'ya atmıştı
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
Yabancıların 5. golü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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