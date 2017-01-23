 Trabzon'un en iyi yaptığı şey – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Trabzon'un en iyi yaptığı şey

    Trabzon'un en iyi yaptığı şey
    Teknik Direktörü Kemal Özdeş, iyi oynamalarına rağmen yenilmenin kendilerini üzdüğünü söyledi. Hakemin tartışılmayacak bir yönetim sergilediğini dile getiren Özdeş, "Maçı çevirmek için çok uğraştık 'un en iyi uyguladığı göbeği kapatmak. Buna engel oldular. Tüm hamlelerimizi öne yaptık; ama olmadı. Rakibimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:03
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