Trabzon'un en iyi yaptığı şey
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, iyi oynamalarına rağmen yenilmenin kendilerini üzdüğünü söyledi. Hakemin tartışılmayacak bir yönetim sergilediğini dile getiren Özdeş, "Maçı çevirmek için çok uğraştık Trabzonspor'un en iyi uyguladığı göbeği kapatmak. Buna engel oldular. Tüm hamlelerimizi öne yaptık; ama olmadı. Rakibimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
Trabzon'un en iyi yaptığı şey haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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