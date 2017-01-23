 Trabzon BurMASı – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Trabzon BurMASı

    Trabzon BurMASı

    Bordo-mavili ekip, ’yı Mas’ın süper kafa golüyle 1-0 yenerek altın değerinde üç puan kazandı.

    İkinci yarı öncesi yaptığı transferlerle güçlenen Trabzonspor, Bursaspor'dan sonra Kasımpaşa'yı da deplasmanda mağlup ederek puanını 24'e yükseltti: 0-1. 45+1. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Mas, şık ve sert bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. Arjantinli yıldız, ikinci maçında ilk golünü atarak siftah yapmış oldu. San Lorenzo'dan 1.5 milyon euro'ya alınan ve 3.5 yıllık imza attırılan 27 yaşındaki sol beke, bu sezon 986 bin euro, önümüzdeki dönemden itibaren de 1 milyon 272 bin euro ödenecek. 85'te ise Medjani'nin kısa düşen geri pasını kalesinden çıkan Onur, uzaklaştırırken rakibine yaptığı faulle sarı kart gördü. Yusuf Erdoğan 90+5'te kaleciyle karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşunu Ramazan kontrol etti. Trabzon'un Okay Yokuşlu, 'nın da Tunay ile birer topu direkten döndü.

    4 YIL SONRA YENDİ
    ile Kasımpaşa takımları lig tarihi boyunca 16. kez karşılaştı. Bu periyotta Fırtına yedi kez kazandı, beş maç berabere bitti, dört maçta Kasımpaşa galip geldi. Bordo-mavili takım, Kasımpaşa'yı Süper Lig'de deplasmanda 4 maç sonra yenebildi. Geçen sezon ve önceki sezon İstanbul'da oynanan maçlar 1-1 berabere biterken, 2013-14'te Kasımpaşa 3-2 ve 2012-13'te de 2-0 kazanmıştı.

    KADROYU BOZMADI
    Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Bursaspor'u mağlup eden 11'i bozmadı. Tecrübeli teknik adam forvet hattında kart cezasını kupada çeken Dame N'Doye'yi görevlendirirken, yeni transferler Mas, Pereira ve Olcay yine 11'de forma şansı buldu.

    MAS NE YAPTI?
    Gol 1
    Gol Pozisyonu 1
    Şut 1
    İsabetli Şut 1
    Pas 20
    İsabetli Pas 14
    Topla Buluşma 25

    Arjantin Milli Takımı'ında da forma giyen , attığı golle Trabzonspor'a hayat verdi. Maç sonrası çok mutlu olduğunu belirten 27 yaşındaki sol bek, "Uyum sürecini çabuk geçmek istiyordum ve bu gol bunu sağlayacak. Gerçekten benim golümle kazanmamız çok önemli ve anlamlı" dedi.



    3 SANTİM İLE GOL DEĞİL
    34. dakikada Koita'nın kafa vuruşunu Onur çizgiden çıkardı. Kasımpaşa gol diye itiraz etse de hakem Meler vermedi. Piero ölçümünde, topun 3 santimetre ile çizgiyi geçmediği anlaşıldı.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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