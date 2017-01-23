Trabzon BurMASı
Bordo-mavili ekip, Kasımpaşa’yı Mas’ın süper kafa golüyle 1-0 yenerek altın değerinde üç puan kazandı.
İkinci yarı öncesi yaptığı transferlerle güçlenen Trabzonspor, Bursaspor'dan sonra Kasımpaşa'yı da deplasmanda mağlup ederek puanını 24'e yükseltti: 0-1. 45+1. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Mas, şık ve sert bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. Arjantinli yıldız, ikinci maçında ilk golünü atarak siftah yapmış oldu. San Lorenzo'dan 1.5 milyon euro'ya alınan ve 3.5 yıllık imza attırılan 27 yaşındaki sol beke, bu sezon 986 bin euro, önümüzdeki dönemden itibaren de 1 milyon 272 bin euro ödenecek. 85'te ise Medjani'nin kısa düşen geri pasını kalesinden çıkan Onur, uzaklaştırırken rakibine yaptığı faulle sarı kart gördü. Yusuf Erdoğan 90+5'te kaleciyle karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşunu Ramazan kontrol etti. Trabzon'un Okay Yokuşlu, Kasımpaşa'nın da Tunay ile birer topu direkten döndü.
4 YIL SONRA YENDİ
Trabzonspor ile Kasımpaşa takımları lig tarihi boyunca 16. kez karşılaştı. Bu periyotta Fırtına yedi kez kazandı, beş maç berabere bitti, dört maçta Kasımpaşa galip geldi. Bordo-mavili takım, Kasımpaşa'yı Süper Lig'de deplasmanda 4 maç sonra yenebildi. Geçen sezon ve önceki sezon İstanbul'da oynanan maçlar 1-1 berabere biterken, 2013-14'te Kasımpaşa 3-2 ve 2012-13'te de 2-0 kazanmıştı.
KADROYU BOZMADI
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Bursaspor'u mağlup eden 11'i bozmadı. Tecrübeli teknik adam forvet hattında kart cezasını kupada çeken Dame N'Doye'yi görevlendirirken, yeni transferler Mas, Pereira ve Olcay yine 11'de forma şansı buldu.
MAS NE YAPTI?
Gol 1
Gol Pozisyonu 1
Şut 1
İsabetli Şut 1
Pas 20
İsabetli Pas 14
Topla Buluşma 25
Arjantin Milli Takımı'ında da forma giyen Emmanuel Mas, attığı golle Trabzonspor'a hayat verdi. Maç sonrası çok mutlu olduğunu belirten 27 yaşındaki sol bek, "Uyum sürecini çabuk geçmek istiyordum ve bu gol bunu sağlayacak. Gerçekten benim golümle kazanmamız çok önemli ve anlamlı" dedi.
3 SANTİM İLE GOL DEĞİL
34. dakikada Koita'nın kafa vuruşunu Onur çizgiden çıkardı. Kasımpaşa gol diye itiraz etse de hakem Meler vermedi. Piero ölçümünde, topun 3 santimetre ile çizgiyi geçmediği anlaşıldı.
4 YIL SONRA YENDİ
Trabzonspor ile Kasımpaşa takımları lig tarihi boyunca 16. kez karşılaştı. Bu periyotta Fırtına yedi kez kazandı, beş maç berabere bitti, dört maçta Kasımpaşa galip geldi. Bordo-mavili takım, Kasımpaşa'yı Süper Lig'de deplasmanda 4 maç sonra yenebildi. Geçen sezon ve önceki sezon İstanbul'da oynanan maçlar 1-1 berabere biterken, 2013-14'te Kasımpaşa 3-2 ve 2012-13'te de 2-0 kazanmıştı.
KADROYU BOZMADI
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Bursaspor'u mağlup eden 11'i bozmadı. Tecrübeli teknik adam forvet hattında kart cezasını kupada çeken Dame N'Doye'yi görevlendirirken, yeni transferler Mas, Pereira ve Olcay yine 11'de forma şansı buldu.
MAS NE YAPTI?
Gol 1
Gol Pozisyonu 1
Şut 1
İsabetli Şut 1
Pas 20
İsabetli Pas 14
Topla Buluşma 25
Arjantin Milli Takımı'ında da forma giyen Emmanuel Mas, attığı golle Trabzonspor'a hayat verdi. Maç sonrası çok mutlu olduğunu belirten 27 yaşındaki sol bek, "Uyum sürecini çabuk geçmek istiyordum ve bu gol bunu sağlayacak. Gerçekten benim golümle kazanmamız çok önemli ve anlamlı" dedi.
3 SANTİM İLE GOL DEĞİL
34. dakikada Koita'nın kafa vuruşunu Onur çizgiden çıkardı. Kasımpaşa gol diye itiraz etse de hakem Meler vermedi. Piero ölçümünde, topun 3 santimetre ile çizgiyi geçmediği anlaşıldı.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
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