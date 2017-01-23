Orellana da listeye alındı
Akhisar’ın forveti Hugo Rodallega’yı bugün renklerine bağlayacak olan Fırtına, Celta Vigo’dan ayrılmak isteyen orta saha oyuncusu Fabian Orellana için de düğmeye bastı.
Trabzonspor hücum hattını güçlendirme yönünde yaptığı çalışmalarda son aşamaya geldi. Akhisar'ın forveti Hugo Rodallega transferini bugün resmen açıklaması beklenen bordo-mavililer, Celta Vigo'dan ayrılmak isteyen Şilili ofansif orta saha oyuncusu Fabian Orellana'yı gündemine aldı. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan 30 yaşındaki oyuncunun menajerleriyle iletişime geçen bordomavililerin, önümüzdeki günlerde bu oyuncuyla ilgili resmi girişimlerde bulunması bekleniyor. Orellana'nın 10 numara mevkisinin yanı sıra sağ açıkta da oynayabilmesi bordo-mavililerin bu oyuncuya yönelik ilgisini biraz daha artırırken, bonservis bedelinin yüksek çıkması durumunda kiralama formülünün de devreye sokulabileceği öğrenildi. Orellana bu sezon Celta Vigo'da 9 maça çıkarken, 4 gol attı ve iki asist yaptı. Kulübü ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Orellana, Şili Milli Takımı formasını 39 kez giydi, 2 gol kaydetti.
USTA-YANAL ZİRVESİ
Bu arada Başkan Muharrem Usta, Kasımpaşa maçı öncesi İstanbul'da teknik direktör Ersun Yanal ile bir araya geldi. Toplantıda takımın transfer çalışmaları masaya yatırılırken, özellikle kupada oynanan Gümüşhanespor maçında alınan beraberliğin hedeflere zarar verdiği vurgulandı. Başkan Usta'nın teknik direktör Ersun Yanal'a forvet oyuncusu Hugo Rodallega'nın yanı sıra orta sahaya iki takviye yapmak için çalışmaların devam ettiğini ve istediği oyuncuların alınacağını belirtti.
?YUNUS EMRE SEL
USTA-YANAL ZİRVESİ
Bu arada Başkan Muharrem Usta, Kasımpaşa maçı öncesi İstanbul'da teknik direktör Ersun Yanal ile bir araya geldi. Toplantıda takımın transfer çalışmaları masaya yatırılırken, özellikle kupada oynanan Gümüşhanespor maçında alınan beraberliğin hedeflere zarar verdiği vurgulandı. Başkan Usta'nın teknik direktör Ersun Yanal'a forvet oyuncusu Hugo Rodallega'nın yanı sıra orta sahaya iki takviye yapmak için çalışmaların devam ettiğini ve istediği oyuncuların alınacağını belirtti.
?YUNUS EMRE SEL
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
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tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
Orellana da listeye alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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