 Orellana da listeye alındı – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Orellana da listeye alındı

    Orellana da listeye alındı

    Akhisar’ın forveti Hugo Rodallega’yı bugün renklerine bağlayacak olan Fırtına, ’dan ayrılmak isteyen orta saha oyuncusu için de düğmeye bastı.

    hücum hattını güçlendirme yönünde yaptığı çalışmalarda son aşamaya geldi. Akhisar'ın forveti Hugo Rodallega transferini bugün resmen açıklaması beklenen bordo-mavililer, 'dan ayrılmak isteyen Şilili ofansif orta saha oyuncusu 'yı gündemine aldı. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan 30 yaşındaki oyuncunun menajerleriyle iletişime geçen bordomavililerin, önümüzdeki günlerde bu oyuncuyla ilgili resmi girişimlerde bulunması bekleniyor. Orellana'nın 10 numara mevkisinin yanı sıra sağ açıkta da oynayabilmesi bordo-mavililerin bu oyuncuya yönelik ilgisini biraz daha artırırken, bonservis bedelinin yüksek çıkması durumunda kiralama formülünün de devreye sokulabileceği öğrenildi. Orellana bu sezon Celta Vigo'da 9 maça çıkarken, 4 gol attı ve iki asist yaptı. Kulübü ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Orellana, Şili Milli Takımı formasını 39 kez giydi, 2 gol kaydetti.

    USTA-YANAL ZİRVESİ
    Bu arada Başkan Muharrem Usta, Kasımpaşa maçı öncesi İstanbul'da teknik direktör Ersun Yanal ile bir araya geldi. Toplantıda takımın transfer çalışmaları masaya yatırılırken, özellikle kupada oynanan Gümüşhanespor maçında alınan beraberliğin hedeflere zarar verdiği vurgulandı. Başkan Usta'nın teknik direktör Ersun Yanal'a forvet oyuncusu Hugo Rodallega'nın yanı sıra orta sahaya iki takviye yapmak için çalışmaların devam ettiğini ve istediği oyuncuların alınacağını belirtti.



    ?YUNUS EMRE SEL
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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