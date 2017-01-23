 Ne oldu Durica? – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Ne oldu ?

    Ne oldu Durica?
    Fırtına'nın Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği mücadelede, maçın ikinci yarısına çıkmadı. Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlanan tecrübeli stoperin yerine Mustafa Akbaş'a görev verdi. Durica'nın sakatlık yaşamadığı, sadece kendisini iyi hissetmediği için ikinci yarıda forma giymediği dile getirildi.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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