Ne oldu Durica?
Fırtına'nın Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği mücadelede, Durica maçın ikinci yarısına çıkmadı. Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlanan tecrübeli stoperin yerine Mustafa Akbaş'a görev verdi. Durica'nın sakatlık yaşamadığı, sadece kendisini iyi hissetmediği için ikinci yarıda forma giymediği dile getirildi.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
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