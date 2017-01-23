Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Perşembe günü oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla başladı.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:30
- İlginç rastlantı
Toplam 4
Yorum
adalet yok selçuk 2,5 yıldır top oynamıyor ve aldığı para çok yüksek! şu performansı bu para etmez ve yedek oturur ama bunun için hoca gerek!
- Şampiyon olacağız
Toplam 26
Yorum
12 numara bu futbolla zor be hocam kaleye düzgün şutumuz bile yok takımı korkak oynatıyon oyunu soğutuyorsun resmen herkes vakit geçirmeye başladı
- Gidiyor musun!
Toplam 5
Yorum
hoca çok kötü yönetim çok vasat bu adam forvet değildir, forvet arkası sol açık veya ikinci forvettir ya eren ile birlikte oynat yada 60 dan sonra koz olarak kullan!!
Konyaspor maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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