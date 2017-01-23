 Konyaspor maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

    Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

    Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Perşembe günü oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla başladı.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular salonda çalışırken, diğer futbolcular ise sahada kondisyona yönelik çalışma yaptı. Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Bero da çalışmalara başladı. Bordo mavililer yarın 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:30
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