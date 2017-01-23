Bilet fiyatları açıklandı
Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
26 Ocak Perşembe günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:
"Kale arkası: 5 lira, Maraton: 10 lira, Kapalı Kenar: 20 lira, Kapalı Orta: 30 lira, VIP: 75 lira ve VIP ÖZEL: 500 lira"
Elektronik bilet sisteminin yeni Şenol Güneş Stadyumu'na taşınmasından dolayı bu maçta kağıt bilet uygulamasının yapılacağı belirtilirken, kombine sahibi taraftarların biletlerini Avni Aker Stadyumu'ndaki Passolig gişelerinden kimlik ibrazı ile ücretsiz olarak temin edebileceği açıklandı.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:24
- Fernandao'dan Fatih Terim'e formalı mesaj
Toplam 3
Yorum
Berkay Hll be Fernandao hll sana.Reis gelmeni isteriz :D Hayırlısıyla gelirsin :)
- Counter-Strike
Toplam 5
Yorum
görkem gggggggüüüüüüüüüzzzzzzzzzeeeeeeeeeellllllllll
- Gidiyor musun!
Toplam 10
Yorum
Bence Zaten Bonsveris Veremiyorlar Ücret okadar büyük Sikinti degil
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