 Bilet fiyatları açıklandı – Fotomaç – 23 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Bilet fiyatları açıklandı

    Bilet fiyatları açıklandı

    Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

    26 Ocak Perşembe günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:
    "Kale arkası: 5 lira, Maraton: 10 lira, Kapalı Kenar: 20 lira, Kapalı Orta: 30 lira, VIP: 75 lira ve VIP ÖZEL: 500 lira"
    Elektronik bilet sisteminin yeni Şenol Güneş Stadyumu'na taşınmasından dolayı bu maçta kağıt bilet uygulamasının yapılacağı belirtilirken, kombine sahibi taraftarların biletlerini Avni Aker Stadyumu'ndaki Passolig gişelerinden kimlik ibrazı ile ücretsiz olarak temin edebileceği açıklandı.

    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bilet fiyatları açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.