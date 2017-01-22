Tolgay bombası
Bordo-mavili yönetimin hem Tolgay Arslan hem de siyah-beyazlı kulüp ile yaptığı ön görüşmelerde olumlu yanıt aldığı belirtildi. Transferin her an sonuçlanabileceği ifade edildi.
KULÜBÜMLE ANLAŞIN, GELiRiM
Bordo-mavili kulüp, Hamburg'da oynarken de ilgilendiği ancak tercihini Kartal'dan yana yapan Tolgay Arslan'ı bonservisiyle birlikte almak istiyor. Ancak Beşiktaş'a satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda da ayrı bir teklif sunuldu. Beşiktaş'ta çoğu zaman yedek bekleyen Tolgay'ın, Trabzonsporlu yöneticilere, kulübüyle anlaşılması durumunda transfere sıcak bakacağını ilettiği öğrenildi. Transferin birkaç gün içerisinde şekilleneceği ifade ediliyor.
GÜNEŞ ONAYLARSA TAMAM
Tolgay Arslan ve Beşiktaş ile büyük ölçüde anlaşan Trabzonspor, transferi bitirmek için Şenol Güneş'in onayını bekliyor. Tecrübeli çalıştırıcının izin vermesi halinde Tolgay imza için Trabzon'a çağrılacak.
53 MAÇTA 2 GOL, 3 ASİST
2014-15 sezonunun devre arasında Hamburg'dan Beşiktaş'a transfer olan Tolgay Arslan, siyahbeyazlı takımda iki yılda çıktığı 53 maçta 2 gol attı, 3 asist gerçekleştirdi. 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu orta sahanın göbeğinde oyun kurucu ve ön libero olarak görev yapıyor.
YUNUS EMRE SEL
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:26
- ‘15 milyon getirin Sergiy sizindir’
Toplam 3
Yorum
Para koparcak aklı sıra Yaw 15 milyonu kolay kazanıyor heralde bunlar.Bu adamın max ederi 5 milyon euro zaten forma şansı bulamıyor herif bırak Allanı seversen
- Lens olmazsa Ghezzal
Toplam 1
Yorum
cawac 15 de istese Lens gibi bir futbolcu için vereceksin. Sonra o parayı vermeyip 20 M u sokağa saçmanızı istemiyoruz.
- Tolgay bombası
Toplam 1
Yorum
Erkan Beşiktaş da çoğu zaman yedek kalan diyor. Kardeşim adam neredeyse her maç ilk onbir oynadı, ne yedeği...
Tolgay bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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