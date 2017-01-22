Stopere yeni iddia: Pejcinovic
Martin Caceres'ten vazgeçen Trabzonspor'a yeni bir stoper önerildi. Lokomotiv Moskova'nın Sırp savunmacısı Nemanja Pejcinovic'in menajerler tarafından bordo-mavili yönetime teklif edildiği öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncunun maaşında indirim yapması istendiği için Rusya'dan ayrılmak istediği vurgulandı. Sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Pejcinovic'in maliyetinin de oldukça uygun olacağı belirtildi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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