 Stopere yeni iddia: Pejcinovic – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Stopere yeni iddia: Pejcinovic

    Stopere yeni iddia: Pejcinovic
    Martin Caceres'ten vazgeçen 'a yeni bir stoper önerildi. Lokomotiv Moskova'nın Sırp savunmacısı 'in menajerler tarafından bordo-mavili yönetime teklif edildiği öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncunun maaşında indirim yapması istendiği için Rusya'dan ayrılmak istediği vurgulandı. Sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Pejcinovic'in maliyetinin de oldukça uygun olacağı belirtildi.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:07
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