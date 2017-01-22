Rodallega, Castillo’yu da uçurur
İspanyol AS gazetesi, Trabzonspor’un Rodallega’yı transfer ederek vatandaşı Fabian Castillo’nun da performansını yükseltmeyi hedeflediğini yazdı.
Fırtına yeni forveti Rodallega'yı beklerken, İspanyol basınından bu transferle ilgili farklı bir yorum geldi. AS gazetesinin Güney Amerika edisyonu, bordo-mavili takımın Kolombiyalı oyuncuyu alarak bu sezon en fazla bonservis bedeli ödediği vatandaşı Castillo'dan da daha çok verim almayı hedeflediğini yazdı. Bordo-mavili takımda yalnızlık sorunu giderilecek olan Fabian Castillo ile Hugo Rodallega'nın hücumda iyi bir ikili olabileceği vurgulandı.
Öte yandan Trabzonspor ile anlaşan Rodallega, Akhisar Belediyespor'un dün Kayserispor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Tolunay Kafkas yaptığı açıklamada, "Rodallega konusu uzun süredir gündemde... Bazı şeyler bizim dışımızda gelişiyor... Kulüplerin kararı, saygılıyız" diyerek, transferin bittiğini doğruladı. Kolombiyalı forvetin, bugün ya da yarın Trabzon'a gelerek bordo-mavili takıma katılması bekleniyor.
Öte yandan Trabzonspor ile anlaşan Rodallega, Akhisar Belediyespor'un dün Kayserispor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Tolunay Kafkas yaptığı açıklamada, "Rodallega konusu uzun süredir gündemde... Bazı şeyler bizim dışımızda gelişiyor... Kulüplerin kararı, saygılıyız" diyerek, transferin bittiğini doğruladı. Kolombiyalı forvetin, bugün ya da yarın Trabzon'a gelerek bordo-mavili takıma katılması bekleniyor.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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