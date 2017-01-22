 Rodallega, Castillo’yu da uçurur – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    , Castillo’yu da uçurur

    Rodallega, Castillo’yu da uçurur

    İspanyol AS gazetesi, ’un ’yı transfer ederek vatandaşı ’nun da performansını yükseltmeyi hedeflediğini yazdı.

    Fırtına yeni forveti 'yı beklerken, İspanyol basınından bu transferle ilgili farklı bir yorum geldi. AS gazetesinin Güney Amerika edisyonu, bordo-mavili takımın Kolombiyalı oyuncuyu alarak bu sezon en fazla bonservis bedeli ödediği vatandaşı Castillo'dan da daha çok verim almayı hedeflediğini yazdı. Bordo-mavili takımda yalnızlık sorunu giderilecek olan ile Hugo Rodallega'nın hücumda iyi bir ikili olabileceği vurgulandı.

    Öte yandan ile anlaşan Rodallega, Akhisar Belediyespor'un dün Kayserispor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Tolunay Kafkas yaptığı açıklamada, "Rodallega konusu uzun süredir gündemde... Bazı şeyler bizim dışımızda gelişiyor... Kulüplerin kararı, saygılıyız" diyerek, transferin bittiğini doğruladı. Kolombiyalı forvetin, bugün ya da yarın Trabzon'a gelerek bordo-mavili takıma katılması bekleniyor.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:00
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