 Kaptanlık onurdur – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Kaptanlık onurdur

    Kaptanlık onurdur
    Gümüşhanespor kupa maçında ilk kez kaptanlık pazubandını takan Yusuf Erdoğan, bunun kendisi için onur olduğunu söyledi. Bordo-mavili futbolcu, "Genç yaşta bu onuru yaşadığım için gurur duyuyorum" dedi.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:10
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