Kaptanlık onurdur
Gümüşhanespor kupa maçında ilk kez kaptanlık pazubandını takan Yusuf Erdoğan, bunun kendisi için onur olduğunu söyledi. Bordo-mavili futbolcu, "Genç yaşta bu onuru yaşadığım için gurur duyuyorum" dedi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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