 Kaddouri nazlanıyor – Fotomaç – 22 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kaddouri nazlanıyor

    Kaddouri nazlanıyor

    Çizme basını, ’un ’nin göndermek istediği Faslı maestroyu ikna etmeye çalıştığını yazdı.

    'ın geldiğinden beri gözdeleri arasında yer alan Omar El Kaddouri için yeni hamle yapıldığı ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan haberde, 'nin sezon sonu sözleşmesi sona ereceği için Faslı oyuncuyu göndermeye çalıştığı ancak 26 yaşındaki yıldızın Çizme'de kalmak istediği için 'a olumsuz yanıt verdiği vurgulandı. Bordo-mavili kulübün bu transferde ısrarını sürdürdüğü kaydedildi.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaddouri nazlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.