Kaddouri nazlanıyor
Çizme basını, Trabzonspor’un Napoli’nin göndermek istediği Faslı maestroyu ikna etmeye çalıştığını yazdı.
Ersun Yanal'ın geldiğinden beri gözdeleri arasında yer alan Omar El Kaddouri için yeni hamle yapıldığı ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan haberde, Napoli'nin sezon sonu sözleşmesi sona ereceği için Faslı oyuncuyu göndermeye çalıştığı ancak 26 yaşındaki yıldızın Çizme'de kalmak istediği için Trabzonspor'a olumsuz yanıt verdiği vurgulandı. Bordo-mavili kulübün bu transferde ısrarını sürdürdüğü kaydedildi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
Kaddouri nazlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.