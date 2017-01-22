Gözler Yazıcı’da
Bursaspor maçında 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan Yusuf Yazıcı bu akşam da ilk 11'de sahaya çıkacak. Trabzonspor'un yeni umudu olan 19 yaşındaki futbolcu, kazanmak adına elinden geleni yapacağını söyledi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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