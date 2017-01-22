 Gözler Yazıcı’da – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Gözler Yazıcı’da

    Gözler Yazıcı’da
    Bursaspor maçında 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan Yusuf Yazıcı bu akşam da ilk 11'de sahaya çıkacak. 'un yeni umudu olan 19 yaşındaki futbolcu, kazanmak adına elinden geleni yapacağını söyledi.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:11
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