 Gelmek için ‘kuyruğa’ girdiler – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Gelmek için ‘kuyruğa’ girdiler

    Gelmek için ‘kuyruğa’ girdiler
    Yapılan transferlerle 14 kişilik yabancı kontenjanı dolmasına rağmen kulübün faks ve mail adresi oyuncu önerileriyle dolmuş durumda... Sözleşmesi biten ve kulüp arayan yabancı futbolcular, bordo-mavili takıma öneriliyor. Bu isimler arasında; , , , , , gibi geçmişin ünlü yıldızları da yer alıyor. Ancak yönetim artık bu tip tekliflere 'itibar' etmiyor...
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:09
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