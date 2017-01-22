Gelmek için ‘kuyruğa’ girdiler
Yapılan transferlerle 14 kişilik yabancı kontenjanı dolmasına rağmen kulübün faks ve mail adresi oyuncu önerileriyle dolmuş durumda... Sözleşmesi biten ve kulüp arayan yabancı futbolcular, bordo-mavili takıma öneriliyor. Bu isimler arasında; Farfan, Adebayor, Chamakh, Muntari, Drenthe, Cole gibi geçmişin ünlü yıldızları da yer alıyor. Ancak yönetim artık bu tip tekliflere 'itibar' etmiyor...
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
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HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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