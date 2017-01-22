Fırtına seriye bağlayacak
Yeni transferleriyle ilk maçında Bursaspor’u yenen Trabzon ligde bugün Kasımpaşa’ya konuk oluyor... Ersun Yanal, “Kazanmayı alışkanlık haline getirmek istiyoruz” dedi.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Bursaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor, bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bordo-mavili takımda sakatlığı süren Bero'nun yanı sıra Abdülkadir, Uğurcan ve Sheydaev, İstanbul'a götürülmedi. Mehmet Ekici ise kadro dışı... Teknik direktör Ersun Yanal'ın Bursa'yı yenen kadroyu Kasımpaşa karşısında da aynen sahaya sürmesi bekleniyor.
FORVETTE YİNE N'DOYE
Forvette yine Dame N'Doye görev yapacak. Ersun Yanal, Kasımpaşa maçının ligde çıkış için önemli bir dönemeç olduğunu ifade ederek, "Kazanmayı alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Yeni transferler uyum sürecini önemli oranda tamamladı. Yapılanma dönemini iyi geçirmek için galibiyetlerin sürmesi önemli" dedi.
YANAL HİÇ KAYBETMEDİ
Ersun Yanal, teknik adamlığında Kasımpaşa'ya hiç yenilmedi. Süper Lig'de 7 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 kez olmak üzere bugüne kadar Kasımpaşa karşısında 8 maça çıkan bordo- mavili çalıştırıcı, 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
REKABETTE 6-4 ÖNDE
Trabzonspor ile Kasımpaşa ligde 16'ıncı kez karşılaşacak. Geride kalan 15 maçta bordo- mavili takım 6 kez kazanırken, 4 maçta Kasımpaşa güldü, 5 karşılaşma ise berabere bitti. Son iki sezonda iki takımın İstanbul'da oynadığı maçlar 1-1 sonuçlandı.
14 GOLÜN 10'U YERLİLERDEN
Bordo-mavili takımın bu sezon ligde attığı 14 golün 10'ü yerli oyunculardan geldi. Yusuf Erdoğan 4 golle başı çekerken, kadrı dışı kalan Mehmet Ekici (3), Uğur Demirok (2) ve Yusuf Yazıcı da birer gol kaydettiler. Yabancı oyuncuların goller ise Ogenyi Onazi (2), Matus Bero ve Dame N'Doye'den geldi. Onazi iki golünü de Trabzon'da yapılan ilk maçta Kasımpaşa filelerine gönderdi.
İSTANBUL'DA 'SICAK' KARŞILAMA
Fırtına, İstanbul'da sevgi gösterileri ile karşılandı. Havaalanına gelen bir grup taraftar, oyunculara tezahürat yapıp moral verdi. Ersun Yanal, İstanbul'a 19 futbolcu götürdü. Kadroda şu isimler yer aldı: Onur Kıvrak, Esteban, Zeki Yavru, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, İbanez, Medjani, Mustafa Akbaş, Aytaç, Okay, Onazi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Castillo, Suk ve Dame N'Doye.
FORVETTE YİNE N'DOYE
Forvette yine Dame N'Doye görev yapacak. Ersun Yanal, Kasımpaşa maçının ligde çıkış için önemli bir dönemeç olduğunu ifade ederek, "Kazanmayı alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Yeni transferler uyum sürecini önemli oranda tamamladı. Yapılanma dönemini iyi geçirmek için galibiyetlerin sürmesi önemli" dedi.
YANAL HİÇ KAYBETMEDİ
Ersun Yanal, teknik adamlığında Kasımpaşa'ya hiç yenilmedi. Süper Lig'de 7 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 kez olmak üzere bugüne kadar Kasımpaşa karşısında 8 maça çıkan bordo- mavili çalıştırıcı, 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
REKABETTE 6-4 ÖNDE
Trabzonspor ile Kasımpaşa ligde 16'ıncı kez karşılaşacak. Geride kalan 15 maçta bordo- mavili takım 6 kez kazanırken, 4 maçta Kasımpaşa güldü, 5 karşılaşma ise berabere bitti. Son iki sezonda iki takımın İstanbul'da oynadığı maçlar 1-1 sonuçlandı.
14 GOLÜN 10'U YERLİLERDEN
Bordo-mavili takımın bu sezon ligde attığı 14 golün 10'ü yerli oyunculardan geldi. Yusuf Erdoğan 4 golle başı çekerken, kadrı dışı kalan Mehmet Ekici (3), Uğur Demirok (2) ve Yusuf Yazıcı da birer gol kaydettiler. Yabancı oyuncuların goller ise Ogenyi Onazi (2), Matus Bero ve Dame N'Doye'den geldi. Onazi iki golünü de Trabzon'da yapılan ilk maçta Kasımpaşa filelerine gönderdi.
İSTANBUL'DA 'SICAK' KARŞILAMA
Fırtına, İstanbul'da sevgi gösterileri ile karşılandı. Havaalanına gelen bir grup taraftar, oyunculara tezahürat yapıp moral verdi. Ersun Yanal, İstanbul'a 19 futbolcu götürdü. Kadroda şu isimler yer aldı: Onur Kıvrak, Esteban, Zeki Yavru, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, İbanez, Medjani, Mustafa Akbaş, Aytaç, Okay, Onazi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Castillo, Suk ve Dame N'Doye.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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