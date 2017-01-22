Caceres defteri resmen kapandı
Trabzonspor, Uruguaylı stoper Caceres'in transferinden vazgeçti. Resmi siteden, "Kulübümüzün daveti ile İstanbul'a gelen ve başkanımız Muharrem Usta ile görüşen Caceres ile talep ettiği ücretin yüksek bulunması nedeniyle resmi görüşmelere başlanmamıştır. Taraflar el sıkışarak masadan ayrılmıştır" açıklaması yapıldı.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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