 Caceres defteri resmen kapandı – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    defteri resmen kapandı

    Caceres defteri resmen kapandı
    , Uruguaylı stoper Caceres'in transferinden vazgeçti. Resmi siteden, "Kulübümüzün daveti ile İstanbul'a gelen ve başkanımız Muharrem Usta ile görüşen ile talep ettiği ücretin yüksek bulunması nedeniyle resmi görüşmelere başlanmamıştır. Taraflar el sıkışarak masadan ayrılmıştır" açıklaması yapıldı.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:11
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