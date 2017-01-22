 Antrenmanda kolbastı şov – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Antrenmanda kolbastı şov

    Antrenmanda kolbastı şov
    Bordo-mavililer, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla tamamladı. Neşeli geçen antrenmana 'nun kolbastı oynaması damga vurdu. Kolombiyalı oyuncunun şovunu teknik direktör ve takım arkadaşları beğeniyle izledi.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:01
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