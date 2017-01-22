Açılış G.Antepspor maçıyla
Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Gaziantepspor karşılaşmasını yeni stadında oynayacağını açıkladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden 'Heyecan ve özlemle beklediğimiz gün geldi' başlığıyla yayımlanan açıklamada, şöyle denildi:
"Takımımız taraftarlarımızla Şenol Güneş Kompleksi'ndeki yeni stadyumumuzda buluşuyor. Ekibimiz, Süper Lig'in ikinci devresindeki ilk iç saha maçını 29 Ocak Pazar günü saat 16.00'da yeni stadyumumuzda, Gaziantepspor'a karşı oynayacak. Bu tarihi karşılaşmaya tanıklık etmek üzere tüm taraftarlarımızı tribünlerimize davet ediyoruz."
Açıklamada, bordo-mavili takımın Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda 26 Ocak Perşembe günü Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Atiker Konyaspor'u ağırlayacağı da belirtilerek, "Kâğıt bilet uygulamasının geçerli olacağı Konyaspor karşılaşması Avni Aker'de oynanan son resmi maç olacak." ifadesine yer verildi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:08
- Abdullah Avcı: Kaos yarattılar
Toplam 2
Yorum
redo haklısın apo ama ligimiz böyle karanlık ve rantçı eller böyle istedi kimse başakşehir şampiyon olsa sevinmez para kazanamaz biliyorsun.
- Abdullah Avcı: Kaos yarattılar
Toplam 2
Yorum
Oğlum bak git Söyleyene bak tüm Fener maçlarında yerden kalkmayan takımın antörürümü bunu söylüyor :)
- Kadıköy'de penaltı itirazı
Toplam 14
Yorum
sadasd1907 ulan senin takımının haketmediği penaltılardamı öyleydi turşu...sizinkiler penaltıysa bu 10 tane penaltı eder
Açılış G.Antepspor maçıyla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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