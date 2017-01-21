Yumlu Akhisar’da
Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega'yı transfer ederek forvet hattını güçlendiren Trabzonspor'da bir de ayrılık yaşanmak üzere.
Rodallega'ya karşılık olarak Akhisar'a verilecek olan Mustafa Yumlu, Ege temsilcisiyle büyük oranda anlaşmaya vardı. Bordo-mavili takımın takas teklifini kabul ederek Akhisar Belediyespor'la görüşen Mustafa'nın transferinde küçük pürüzlerin kaldı. Yıllık ücret konusunda pazarlık yapan iki tarafın kısa süre içinde anlaşması bekleniyor. Trabzonspor Yumlu + 700 bin euro ödeyecek.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu gurur Hami ve Abdullah’ın
Toplam 15
Yorum
ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
- Kerim Frei'dan Beşiktaş'a veda!
Toplam 4
Yorum
Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
- Caceres’ten vazgeçildi
Toplam 23
Yorum
ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
Yumlu Akhisar’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.