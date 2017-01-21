 Yumlu Akhisar’da – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Yumlu Akhisar’da

    Yumlu Akhisar’da

    'dan 'yı transfer ederek forvet hattını güçlendiren 'da bir de ayrılık yaşanmak üzere.

    Rodallega'ya karşılık olarak Akhisar'a verilecek olan , Ege temsilcisiyle büyük oranda anlaşmaya vardı. Bordo-mavili takımın takas teklifini kabul ederek 'la görüşen Mustafa'nın transferinde küçük pürüzlerin kaldı. Yıllık ücret konusunda pazarlık yapan iki tarafın kısa süre içinde anlaşması bekleniyor. Yumlu + 700 bin euro ödeyecek.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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