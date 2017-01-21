Yolculuk bugün
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün gidiyor. Saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacak antrenmanın ardından havayoluyla saat 14.30'da İstanbul'a hareket edilecek.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu gurur Hami ve Abdullah’ın
Toplam 15
Yorum
ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Toplam 4
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
- Caceres’ten vazgeçildi
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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