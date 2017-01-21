 Yolculuk bugün – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Yolculuk bugün

    Yolculuk bugün
    Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan , bugün gidiyor. Saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacak antrenmanın ardından havayoluyla saat 14.30'da İstanbul'a hareket edilecek.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:47
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