Yabancı kontenjanı doldu
Fırtına, devre arasında savunmacı Medjani, sağ bek Pereira ve sol bek Mas'ı transfer etti.
Trabzonspor, Rodallega'ya da imza attıracak ve 14 olan yabancı kontenjanını dolduracak. 26 kişilik futbolcu kadrosu bulunan Karadeniz ekibi; Esteban, Durica, İbanez, Akakpo, Mas, Pereira, Medjani, Onazi, Bero, Castillo, Suk, N'doye ve Sheidaev dahil 13 yabancıyı bünyesinde barındırıyor. Başka yabancı futbolcu gelebilmesi için yabancılardan birisi gönderilmek zorunda.
AKAKPO VE SHEİDAEV GİDEBİLİR
Akhisar Belediyespor'dan forvet oyuncusu Rodallega ile anlaşan Trabzonspor, 10 numara pozisyonuna da bir yabancı transferi yapmayı planlıyor. Bu noktada bordo-mavili takımda yabancı kontenjanına yer açmak için stoper Akakpo ile forvet Sheidaev'in isimleri ilk sırada bulunuyor. Yönetim, yabancı kontenjanını boşaltmak için Akakpo ile Sheidaev'i göndermek istiyor. İki oyuncu için gelebilecek teklifler hemen değerlendirilecek. Bu durum futbolculara da bizzat tebliğ edilmiş durumda.
AKAKPO VE SHEİDAEV GİDEBİLİR
Akhisar Belediyespor'dan forvet oyuncusu Rodallega ile anlaşan Trabzonspor, 10 numara pozisyonuna da bir yabancı transferi yapmayı planlıyor. Bu noktada bordo-mavili takımda yabancı kontenjanına yer açmak için stoper Akakpo ile forvet Sheidaev'in isimleri ilk sırada bulunuyor. Yönetim, yabancı kontenjanını boşaltmak için Akakpo ile Sheidaev'i göndermek istiyor. İki oyuncu için gelebilecek teklifler hemen değerlendirilecek. Bu durum futbolculara da bizzat tebliğ edilmiş durumda.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
Yabancı kontenjanı doldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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