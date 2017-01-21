Usta-kalfa kapışması
Kasımpaşa - Trabzonspor karşılaşması usta-kalfa kapışmasına sahne olacak. Bordo-mavililerin teknik patronu Ersun Yanal, eski yardımcısı Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ile karşı karşıya gelecek. Ersun Yanal ve Kemal Özdeş, 2007-09 sezonları arasında Trabzonspor'da birlikte görev yapmıştı. İki takımın da puanı 21...
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu gurur Hami ve Abdullah’ın
Toplam 15
Yorum
ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
- Kerim Frei'dan Beşiktaş'a veda!
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
- Caceres’ten vazgeçildi
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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