 Usta-kalfa kapışması – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Usta-kalfa kapışması

    Usta-kalfa kapışması
    - karşılaşması usta-kalfa kapışmasına sahne olacak. Bordo-mavililerin teknik patronu Ersun Yanal, eski yardımcısı Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ile karşı karşıya gelecek. Ersun Yanal ve Kemal Özdeş, 2007-09 sezonları arasında Trabzonspor'da birlikte görev yapmıştı. İki takımın da puanı 21...
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:46
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